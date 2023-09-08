فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، يبحث الكثير من الاشخاص بشكل يومي عن اسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، ولذلك يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بشكل يومي لرصد اسعار العملات، لتكونوا على اطلاع دائم بتحديثات اسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، وكما هو الحال في هذه المقالة التي نرصد فيها سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم السبت 9-9-2023 الصباحية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في لبنان مقابل الليرة، وسط تأكيدات على عدم المساس بالاحتياطيات.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.