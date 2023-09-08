فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، يبحث الكثير من الاشخاص بشكل يومي عن اسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، ولذلك يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بشكل يومي لرصد اسعار العملات، لتكونوا على اطلاع دائم بتحديثات اسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، وكما هو الحال في هذه المقالة التي نرصد فيها سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت 9-9-2023 الصباحية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

ويستمر البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، حيث يبحث الكثير من الاشخاص بشكل يومي عن اسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعاً أمام الليرة السورية، فيما خفض البنك المركزي السوري سعر الليرة مجدداً، ما خلق انتعاشة في السوق السوداء للعملة الخضراء .

وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11469.87 ليرة سورية لليورو الواحد.

وكان المركزي قد حدد في الـ 31 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10600 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ11574.14 ليرة سورية لليورو الواحد.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

وفي المصرف المركزي السوري بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا إلى 10700 ليرة مقابل الدولار الواحد وفقا لنشرة الحوالات والصرافة

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 13900 ليرة للشراء و14.100 ليرة للبيع مقابل 13750 ليرة للشراء و 13950 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.390 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 14872 ليرة للشراء و15091 ليرة للبيع مقابل 14716 ليرة للشراء و14935 ليرة للبيع أمس .

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 516 ليرة للشراء و526 ليرة للبيع.