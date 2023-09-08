فلسطين اليوم- وكالات

سعر غرام الذهب النهاردة السبت 9 سبتمبر 2023 في مصر، بستمر البحث اليومي في محرك غوغل الشهير عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث يحظى سعر غرام الذهب في مصر باهتمام كبير، لدي الكثير من المصريين الدين يرغبون في اقتناء الذهب، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لرصد أسعار الذهب في مصر كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم السبت 9-9-2023.

سعر غرام الذهب النهاردة السبت 9 سبتمبر 2023 في مصر

وسجلت أسعار الذهب في مصر ارتغاعاً طفيفاً اليوم السبت 9 سبتمبر 2023.

وحدد خبراء صناعة وتجارة الذهب عدة عوامل تتحكم في سوق الذهب في الوقت الحالي، مؤكدين أن الحديث عن انضمام مصر لتكتل بريكس يعد مؤشرا إيجابيا للاقتصاد ما أدى إلى هدوء الطلب على الذهب، خاصة أن الانضمام لمجموعة بريكس من شأنه خفض الضغط على الجنيه وكذلك تقليل الطلب على الدولار والذى يعتد به في عمليات الاستيراد والتصدير.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل منها السعر العالمي إلى جانب سعر الصرف الجنيه المصري مقابل الدولار ، خلافاً لتكلفة المشغولات نفسها والتى تسمي "المصنعية".

وتتراوح المصنعية في الذهب في مصر بين 80 و180 جنيها وفقاً لما هو معلن من بعض تجار الذهب في الأسواق فيما ترتفع إلى 200 جنيه في بعض المشغولات.





سعر غرام الذهب النهاردة السبت 9 سبتمبر 2023 في مصر

وارتفع سعر غرام الذهب النهاردة السبت 9 سبتمبر 2023 في مصر عيار 24 إلى 2520 جنيها للبيع و2531 جنيها للشراء مقابل 2514 جنيها للبيع و2526 جنيهاً للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1890 جنيها للبيع و1899 جنيها للشراء مقابل 1886 جنيهاً للبيع و1894 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17640 جنيها للشراء و17720جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر نحو 2210 جنيهات للشراء و2215 جنيها للبيع مقابل 2205 جنيهات للشراء و2185 جنيها للبيع.

عالمياً ارتفع سعرالذهب قليلا اليوم مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.