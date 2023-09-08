بالفيديو ما خفي أعظم: عضو مجلس الإشراف بشركة "ميتا" يقر بتقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني

فلسطين اليوم- وكالات

كشف المسؤول السابق لوحدة السايبر بالشاباك الصهيوني عن تعاون مع فيسبوك لحذف المحتوى المناهض "لإسرائيل".

وكشف فريق برنامج "ما خفي أعظم" الذي يقدمه الصحفي تامر المسحال على قناة الجزيرة انه أنشأ صفحتين على فيسبوك بالعربية والعبرية وكشف حجم التناقض في التعامل مع المحتويين.

واعترف عضو مجلس الإشراف بشركة ميتا لـ"ما خفي أعظم" بتقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني ونسعى للتغيير.

ووفقاً لـ "ما خفي أعظم": فيسبوك لم يحظر أو يقيد منشورات تحريضية باللغة العبرية تدعو إلى قتل العرب.

وكشف "ما خفي أعظم" أن فيسبوك ما زال يحظر استخدام كلمة شهيد رغم توصية مجلس الإشراف بالشركة بإنهاء تقييدها.

وأشار الى أن تقارير وحدة السايبر الإسرائيلية كشفت عن قبول فيسبوك آلافا من طلباتها بحذف المحتوى الفلسطيني.