راصد جوي: الموجة الحارة تنتهي يوم الأحد القادم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي مساء اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن تنتهي الموجة الحارة يوم الأحد القادم، حيث يعود الجو صيفياً اعتيادياً.

ومن جانبها كشفت الأرصاد الجوية الفلسطينية تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة، حيث يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، يوم غد السبت، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الإثنين الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.