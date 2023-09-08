إصابة مسنة بعيار ناري أثناء تواجدها في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أصيبت امرأة، في الستينيات من عمرها، بجراح من جراء تعرضها لعيار ناري أثناء تواجدها قرب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وفي التفاصيل، فإن السيدة أصيبت بالكتف بمقذوف ناري داخل المسجد الأقصى؛ حسبما أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

ورجحت مصادر محلية أن مصدر إطلاق النار هو من منازل المستوطنين المطلة على المسجد الأقصى قرب حائط البراق.

وأدى عشرات المستوطنين مساء الجمعة طقوسا تلمودية في سوق القطانين وقرب باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة عند باب القطانين، المصلين من الخروج من المسجد بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين وتمكينهم من أداء طقوسهم التلمودية بشكل علني.