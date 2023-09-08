ملخص أحداث مثيرة في مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5 | تطورات جديدة في مسلسل سفاح الجيزة

فلسطين اليوم- وكالات

ملخص أحداث مثيرة في مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5 ، شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل سفاح الجيزة تطورات واحداث جديدة مثيرة، أبرزها تخلص السفاح من زينة - ركين سعد - بأبشع طرق الموت، ولكن تدخلت الشرطة في الوقت المناسب وأنقذتها، بجانب ظهور الثوب الحقيقي لـ سفاح الجيزة - أحمد فهمي.

مهما كان المجرم يخفي بصماته في قضاياه، يأتي اليوم الذي تنكشف فيه كل الحقائق، وهذا ما حدث مع سفاح الجيزة في الحلقة 5، حيث كان الضابط حازم- باسم سمرة - على بُعد خطوات من القبض على سفاح الجيزة - أحمد فهمي - ولكنه تمكن من الهروب.

ملخص أحداث مثيرة في مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5

واستطاعت الشرطة فك اللغز الخاص بـ اختفاء زينة - ركين سعد - واختفاء يوسف صديق سفاح الجيزة، واختفاء زوجة السفاح الأولى، من خلال ربط معلومات قسم الدقي بـ القسم الذي يخدم فيه الظابط حازم - باسم سمرة.





ظهور أحمد فهيم يفضح سفاح الجيزة

يعتبر ظهور الفنان أحمد فهيم في مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5، هو السر في الكشف عن المستور، حينما عرض عليه سفاح الجيزة شراء مصنع الملابس، وكان فهيم على بُعد خطوات من دفع مبلغ مالي كبير للسفاح من أجل شراء المصنع بأوراقه المزورة.

ولكن استطاع فهيم وهو المجسد لشخصية رجل الأعمال وتاجر الملابس، أن يحمي نفسه وأمواله عندما تحدث مع ابن أخته وهو ظابط، وطلب من الأخير الكشف عن تلك الشخصية التي عرضت عليه شراء المصنع وهو سفاح الجيزة المتنكر في ثوب صديقه يوسف.

وأبلغ الضابط أحمد فهيم بأن يوسف - سفاح الجيزة، أحمد فهمي - مطلوب على موقع وزارة الداخلية، مما دفع فهيم إلى الذهاب للضابط حازم - باسم سمرة- ليقص عليه اتفاقه مع سفاح الجيزة، وفي ذات الوقت كان حازم تلقى صورة جابر واكتشف أن جابر هو يوسف هو محيي هو سفاح الجيزة الذي قتل ضحاياه واستطاع إخفاءهم.





ملخص أحداث مثيرة في مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5

وطلب حازم - باسم سمرة - من أحمد فهيم أن يذهب إلى المصنع وينهي صفقة شراء المصنع، حتى يستطيع القبض على سفاح الجيزة متلبسًا، وفعلها فهيم ولكن جاء للسفاح تحذير قبل دخول المصنع بأن الأمور حول المصنع غير مستقرة، الأمر الذي جعل السفاح يهروب من الشرطة.

الثوب الحقيقي لـ سفاح الجيزة.. وأبشع طرق الموت

لاحظ الجميع على مدار الحلقات السابقة من مسلسل سفاح الجيزة، أن عندما يذهب أحمد فهمي إلى زينة - ركين سعد - يجدها مستعدة لمقابلته كأنها زوجته، وظن البعض أنها عشيقته، ولكن ظهر الثوب الحقيقي لمعاملة سفاح الجيزة لـ ركين سعد، حيث شاهدناها وهي منهارة من البكاء ويظهر عليها ملامح التعذيب، بينما كانت تظهر في الحلقات السابقة بثوب السيدة التي تسعد بلقائه.





وعندما حاول سفاح الجيزة إقناع زينة بالهروب معه، والأخيرة لم تُلب طلبه، فضحى بها بـ أبشع طرق الموت، إذ ألقى سفاح الجيزة مادة قابلة للاشتعال - بنزين - في جميع المنزل المتواجدة فيه زينة - ركين سعد - ثم أشعل النيران وبدأت تحرق كل جدران المنزل، ولكن وصلت الشرطة في الموعد المناسب واستطاعت إنقاذ زينة من الحريق، ومعها انتهت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سفاح الجيزة.