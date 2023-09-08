3 شهداء و 206 أعمال مقاومة في الضفة الغربية والقدس خلال الاسبوع الماضي

الساعة 07:18 م|08 سبتمبر 2023
مقاومة
مقاومة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

استشهد 3 فلسطينيين، فيما أصيب 9 إسرائيليين، في أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 206 أعمال مقاومة خلال الفترة ما بين 01/09/2023 حتى 07/09/2023، بينها 21 عملية إطلاق نار، وعملية طعن ومحاولة طعن، وإسقاط طائرتي استطلاع.

وأحصى المركز في تقرير أسبوعي وصل وكالة "صفا" اليوم الجمعة، إحراق الشباب الثائر منشآت وآليات عسكرية، وحطموا 7 مركبات ومعدات عسكرية.

كما وثق 10 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، وإلقاء 10 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ16 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

كما خرجت 7 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واندلعت 74 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 56 عملية إلقاء حجارة.

وحسب المركز، فقد ارتقى ثلاثة شهداء هم:

عايد سميح أبو حرب (٢١ عاماً) من مخيم نور شمس بطولكرم، والشاب عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) من طوباس، والشهيد المجاهد محمد يوسف زبيدات (17 عاماً) من أريحا.

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