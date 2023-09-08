فلسطين اليوم- وكالات

موعد التصويت لاختيار جوائز الفيفا "ذا بيست"، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة 08 سبتمبر، موعد التصويت لاختيار جوائز "ذا بيست" 2023.

موعد التصويت لاختيار جوائز الفيفا "ذا بيست "

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تحديد يوم 14 سبتمبر الحالي كتاريخ انطلاق عملية التصويت لاختيار الفائزين بجوائز "ذا بيست" لموسم 2023، التي تعتبر واحدة من أبرز الجوائز في عالم كرة القدم.

وأعلن الفيفا عبر موقعه الرسمي أن التصويت سيتم بمشاركة جماهير اللعبة من خلال منصاتها الرقمية. سيشمل التصويت جميع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى جائزة الفيفا للمشجعين لعام 2023.

موعد التصويت لاختيار جوائز الفيفا "ذا بيست "

وسيكون التصويت لجوائز الأفضل في العالم للرجال (أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى) بناءً على الأداء الرائع الذي قدمه اللاعبون والمدربون في الفترة من 19 ديسمبر 2022 حتى 20 أغسطس 2023.

أما في فئة جوائز السيدات، سيكون التصويت مستندًا إلى أداء المنافسات في الفترة من 1 أغسطس 2022 حتى 20 أغسطس 2023، وهذا التاريخ يتزامن مع اختتام كأس العالم للسيدات.

وفيما يتعلق بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، فقد تم تحديد يوم 21 سبتمبر كتاريخ لبدء التصويت على أجمل الأهداف التي سجلت خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

يجدر بالذكر أن عناصر منتخب الأرجنتين، الذي توج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، نالوا جوائز الأفضل في الموسم السابق. حيث فاز ليونيل ميسي بجائزة "أفضل لاعب"، إميليانو مارتينيز بجائزة "أفضل حارس مرمى"، وليونيل سكالوني بجائزة "أفضل مدرب"، وحصلت جماهير الأرجنتين على "جائزة المشجعين".