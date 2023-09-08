كتيبة طولكرم تعلن استهدف نقطة حراسة للاحتلال وتوقع إصابات مباشرة

فلسطين اليوم

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، اليوم الجمعة، استهداف نقطة حراسة لجيش الاحتلال على معبر الطيبة غرب طولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص، وحققت إصابات مباشرة.

وذكرت الكتيبة في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته تمكنت إحدى مجموعاتنا من تنفيذ عملية اطلاق نار الساعة 04:05 عصر اليوم استهدفت نقطة حراسة لجيش الاحتلال على معبر الطيبة غرب طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

وشددت على أن هذه العملية تأتي رداً على اغتيال الشهيد المجاهد عايد أبو حرب.