الجهاد تنظم وقفة لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في جنين

فلسطين اليوم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والقوى الوطنية والإسلامية، وقفة تضامنية دعماً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك اليوم بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الشرقي في بلدة برقين بمحافظة جنين

وشارك في الوقفة العشرات من أبناء شعبنا وعوائل الأسرى وعدداً من الشخصيات الوطنية وقيادات فصائلية، رفعوا خلالها صور الأسرى المضربين عن الطعام ورددوا شعارات داعمة لصمودهم ومطالبة بضرورة التحرك العاجل والعمل على الإفراج الفوري عنهم وإنهاء معاناتهم.

وقالت زوجة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، إن زوجها يعاني من وضع صحي سيء، حيث أنه لم يتمكن من الوقوف في آخر جلسة له بالمحكمة، وأنه مستمر في إضرابه حتى انتزاع حريته.

من جانبها أكدت والدة الأسير القائد سلطان خلوف، بأن سلطان مهما تكن أمعاؤه خالية من الطعام إلا أنها مليئة بالعز والكرامة، داعية له ولجميع الأسرى بالنصر والثبات في مواجهة هذا السجان المجرم.

وكان الأسير القائد سلطان خلوف قد بعث بـ"رسالة خاصة" قال فيها، إن معنوياته عالية رغم أمعائه الخاوية التي يتحدى بها سجانه، وأنه رغم معاناته وآلامه الشديدة وتهديدات السجان له، مستمر في إضرابه حتى انتزاع حريته.

يذكر أن ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، على رأسهم القياديين في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس من سيلة الظهر بجنين لليوم الـ17 على التوالي، وسلطان خلوف من برقين بجنين لليوم الـ37 على التوالي، بالإضافة للأسيرين كايد الفسفوس من دورا بالخليل لليوم 37 على التوالي.