إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات عنيفة في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة، أصيب خلالها عددًا من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى حالات اختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال.

ففي محافظة قلقيلية، تم تسجيل إصابة ثلاثة مواطنين بجروح نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني خلال تفريق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أطلق الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت احتجاجًا على الاستيطان والاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني وإصابة العشرات بالاختناق، حيث تم علاجهم ميدانيًا.

وفي محافظة طولكرم، شهدت قرية كفر رمان مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين بالاختناق جراء استخدام قوات الاحتلال للغاز المسيل للدموع، اذ اندلعت المواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال للقرية وإطلاقها لقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا منازل المواطنين واعتلوا أسطحها ونصبوا قناصاتهم عليها.