"كهرباء غزة" تعلّق على الخلل المفاجئ الذي أصاب قنوات الاتصال لديها..!

فلسطين اليوم

نوهت شركة الكهرباء بقطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى وجود خلل مفاجئ في قنوات الاتصال أدى إلى توقف لمدة ثلث ساعة تقريبا في منظومة اتصال مركز الاستعلامات عبر الرقم 133 ، من الساعة(15:00- 15:25).

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن ذلك أدى إلى عدم إمكانية استقبال اتصالات المواطنين عبر رقم الطوارئ، مشيرة إلى أن ذلك تزامن هذا العطل مع عملية تبديل الأحمال في المناطق وحاجة بعض المواطنين للاستفسار أو طلب الخدمة.

وبينت أن مهندسي الدعم في إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة تمكنوا من إعادة الخدمة مجددا، لافتة انه يجري العمل حاليا على استكشاف مسببات العطل.

وعبرت الشركة عن أسفها جراء الخلل الطارئ، مؤكدة أنه كان خارجا عن إرادتها .