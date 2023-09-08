دائرة جمارك معبر كرم أبو سالم تصدر تنويهًا بشأن التصدير من غزة

فلسطين اليوم

نوهت دائرة جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال سمحت باستئناف حركة التصدير من قطاع غزة إبتداءًا من يوم الأحد المقبل 10/9/2023، وفق الآلية المتبعة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بأنه تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأحد المقبل، بعد إغلاقه أمام تصدير البضائع من قطاع غزة.

وقالت اللجنة الرئاسة لتنسيق البضائع إن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح التصدير من القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم الأحد الـ 10 من أيلول/سبتمبر الجاري كما كان عليه قبل الإعلان الأخير.

وكانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قررت الاثنين الماضي منع تصدير البضائع من القطاع، بزعم اكتشاف متفجرات داخل ملابس كانت مقررة تصديرها عبر معبر كرم أبو سالم.