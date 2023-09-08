فلسطين اليوم

أعلنت الشركة الصينية البارزة "أوبو" لأول مرة في العالم عن إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية "إنكو آير 3 برو" Enco Air3 Pro المصنوعة من ألياف الخيزران، بهدف تقديم تجربة صوتية فريدة واستثنائية للمستخدمين.

مميزات سماعات Enco Air3 Pro اللاسلكية

تمتاز هذه السماعات الجديدة بأداء صوتي عالي الجودة يسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة للصوت، وذلك بفضل تقنية الصوت عالي الدقة LDAC.

وتتميز السماعات بتجربة استماع استثنائية بفضل تقنية عزل الضوضاء التي تصل قدرتها إلى 49 ديسيبل، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل الصوت الذهبي 2.0 المشهور، وتقنية "أوبو ألايف"، وعمر البطارية الطويل الذي يمتد إلى 30 ساعة، وتقنية إينكو ماستر لتعزيز الصوت، مما يوفر تجربة صوتية استثنائية.

تم تصميم سماعات "أوبو إنكو آير 3 برو" باستلهام من عملية تصنيع ورق الخيزران التقليدية، حيث تم استخدام ألياف الخيزران لإنتاج الغشاء الداخلي للسماعات لأول مرة، وتم استخراج ألياف الخيزران بعناية وضغطها ضمن رقائق لإنتاج غشاء يتناسب تمامًا مع سماعة الأذن اللاسلكية.

مميزات سماعات Enco Air3 Pro اللاسلكية

1. تقليل مستوى الضوضاء نتيجة جعل عامل التخميد الداخلي بنسبة 63%.

2. أصبحت السماعة أقل عرضة للتلف بسبب صنعها بنسبة صلابة تقدر بـ 56%.

3. استجابة أسرع لتغييرات الصوت بسبب جعلها أخف بنسبة 60%.

هذه الابتكارات تمكن سماعات "أوبو" من تجاوز الـ 40 كيلو هرتز بسهولة، مما يضمن توفير صوت عالي الجودة وواضح لتجربة صوتية استثنائية وفريدة.

خصائص سماعات Enco Air3 Pro اللاسلكية

تأتي سماعات "إنكو آير 3 برو" مع تصميم محسن لتكوين الصوت الأمامي، مما يتيح لألياف الخيزران نقل الصوت بوضوح وبشكل طبيعي في الترددات العالية، بينما يعزز مضخم الصوت القوي الترددات المنخفضة، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتفاصيل الصوت العالية بشكل ملموس.

تأتي السماعات مع بروتوكول الصوت عالي الدقة LDAC، الذي يمكنه نقل الصوت بمعدل يصل إلى 990 كيلوبت في الثانية، مع الحفاظ على جميع تفاصيل الصوت.

تُدعم السماعات أيضًا ببروتوكول الصوت عالي الدقة LDAC، الذي يمكنه نقل الصوت بمعدل يصل إلى 990 كيلوبت في الثانية، مع الحفاظ على جميع تفاصيل الصوت.

تأتي السماعات بتصميم يتيح للمستخدمين الاتصال بجهازين في وقت واحد، مما يسمح لهم بتشغيل الصوت بسهولة بين الأجهزة دون الحاجة إلى فصل الاتصال أو التبديل.

بالنسبة لعمر البطارية، توفر سماعات الأذن فترة تشغيل تصل إلى 7 ساعات بعد شحنها مرة واحدة، وتوفر مدة تشغيل تصل إلى 30 ساعة عند استخدام علبة الشحن.

بفضل تقنية الشحن السريع، يمكنك الاستماع للموسيقى لمدة ساعتين فقط بعد شحن السماعات لمدة 10 دقائق.

تستخدم السماعات تقنية البلوتوث 5.3 للتوصيل بجهازك، مما يتيح نقل الصوت بسرعة تصل إلى 47 ميجابت في الثانية للسماعات اللاسلكية، ويوفر اتصالًا أكثر استقرارًا وتزامنًا متكاملًا للصوت والمحتوى.

تأتي سماعات "إنكو آير 3 برو" بتصميم جذاب يجمع بين مجموعة متنوعة من الألوان على علبة الشحن، مما يُشبه المنظر الطبيعي للسماء في السحب، وتُعتبر هذه السماعات مثالية للاستخدام أثناء التنقل بفضل صغر حجمها وسهولة حملها.

تمتاز السماعات أيضًا بمقاومتها للغبار والماء بمعيار IP55، مما يجعلها مناسبة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

أخيرًا، يمكن شراء سماعات "إنكو آير 3 برو" بسعر 349 درهم إماراتي، سواء عبر موقع أوبو الإلكتروني أو في متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة.

المصدر: المهندس تيك