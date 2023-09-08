بالفيديو بشرى سارة.. شركة OpenAI تدمج ChatGPT في منصة التصميم Canva
أعلنت شركة OpenAI عن ابتكار جديد ومثير، حيث قامت بدمج نموذج الروبوت ChatGPT في منصة التصميم الجرافيكي Canva. الهدف من هذا الدمج هو أن يسهم في ثورة في عمليات تصميم المحتوى البصري، من خلال تبسيط إنشاء الشعارات واللافتات والرسومات الرقمية وغيرها.
وسيقدم هذا الابتكار للمستخدم تجربة جديدة وفريدة منها:
من الجدير بالذكر أن هذا التكامل متاح حاليًا فقط لمشتركي ChatGPT Plus الذين يدفعون اشتراكًا شهريًا قيمته 20 دولارًا. بالإضافة إلى الوصول إلى مكون Canva الإضافي، يمنح هذا الاشتراك أيضًا الفرصة للاستفادة من النموذج اللغوي الكبير المحدث GPT-4.
هذا النموذج المحدث يتفوق في إنشاء محتوى شامل ويمتلك القدرة على قبول الصور كمدخلات. وفي ظل المنافسة الشديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل OpenAI بجد على توسيع قدرات ChatGPT بهدف الحفاظ على تفوقها التنافسي، دون الكشف العلني عن تدريب GPT-5.
دمج ChatGPT في Canva والتحديثات الأخيرة تعكس استجابة OpenAI لزيادة التنافس مع نماذج أخرى قوية، مثل Claude AI القادرة على التعامل مع ما يصل إلى 100000 رمز مميز للسياق وقراءة ملفات PDF، وGoogle’s Bard الذي يستعد لتنفيذ نظام المكونات الإضافية الخاص به.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية OpenAI لتعزيز قدرات برنامج الدردشة الآلية وتحويله إلى أداة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات متنوعة من المستخدمين. في البداية، قدمت OpenAI ميزة تسمح للمستخدمين بتصفح الويب باستخدام محرك بحث Microsoft Bing، ولكن تم إلغاء هذه الميزة بسبب مخاوف بشأن استغلالها في الوصول إلى المحتوى المحمي بحقوق الاشتراك غير المدفوع.
يتضمن التكامل الرائد بين ChatGPT وCanva مجموعة من المزايا الرئيسية في واجهة المستخدم.
المصدر: المهندس تك