فلسطين اليوم

أعلنت شركة OpenAI عن ابتكار جديد ومثير، حيث قامت بدمج نموذج الروبوت ChatGPT في منصة التصميم الجرافيكي Canva. الهدف من هذا الدمج هو أن يسهم في ثورة في عمليات تصميم المحتوى البصري، من خلال تبسيط إنشاء الشعارات واللافتات والرسومات الرقمية وغيرها.

وسيقدم هذا الابتكار للمستخدم تجربة جديدة وفريدة منها:

تتيح هذه الخطوة لمستخدمي برنامج المساعد Canva الجديد القدرة على إنشاء صور مرئية بسهولة من خلال النصوص التي يقومون بإدخالها، وهذا من شأنه زيادة كفاءة عمليات التصميم بشكل ملحوظ.

Canva تم أيضًا إطلاق برنامج إضافي جديد يُعد وسيلة سهلة لإنشاء صور مذهلة ببضع نقرات فقط، مما يعزز تفاعل المستخدمين مع النظام الأساسي. للاستفادة من هذه الميزة، يجب على المستخدمين تشغيل ChatGPT في متصفحهم وزيارة "متجر المكونات الإضافية" في قسم المكونات الإضافية. من هناك، يمكنهم تثبيت مكون Canva والوصول إليه بسهولة من خلال النافذة الرئيسية لـ ChatGPT .

ChatGPT Canva ChatGPT وفي مربع المطالبة الخاص ببرنامج الدردشة الآلية، يمكن للمستخدمين وصف العناصر المرئية التي يرغبون في إنشائها باستخدام مطالبات خاصة، على سبيل المثال: "أنا مهتم بمجال السيارات ونشط على منصة فيس بوك، أرغب في إنشاء لافتة ترويجية لحسابي". هذا الإجراء يمكن أن يسهم في إنشاء قائمة من العناصر المرئية التي يمكن للمستخدمين استخدامها لتحديد تفضيلاتهم وتحريرها باستخدام Canva ، ثم تنزيلها مباشرة للاستفادة منها.

من الجدير بالذكر أن هذا التكامل متاح حاليًا فقط لمشتركي ChatGPT Plus الذين يدفعون اشتراكًا شهريًا قيمته 20 دولارًا. بالإضافة إلى الوصول إلى مكون Canva الإضافي، يمنح هذا الاشتراك أيضًا الفرصة للاستفادة من النموذج اللغوي الكبير المحدث GPT-4.

هذا النموذج المحدث يتفوق في إنشاء محتوى شامل ويمتلك القدرة على قبول الصور كمدخلات. وفي ظل المنافسة الشديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل OpenAI بجد على توسيع قدرات ChatGPT بهدف الحفاظ على تفوقها التنافسي، دون الكشف العلني عن تدريب GPT-5.

دمج ChatGPT في Canva والتحديثات الأخيرة تعكس استجابة OpenAI لزيادة التنافس مع نماذج أخرى قوية، مثل Claude AI القادرة على التعامل مع ما يصل إلى 100000 رمز مميز للسياق وقراءة ملفات PDF، وGoogle’s Bard الذي يستعد لتنفيذ نظام المكونات الإضافية الخاص به.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية OpenAI لتعزيز قدرات برنامج الدردشة الآلية وتحويله إلى أداة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات متنوعة من المستخدمين. في البداية، قدمت OpenAI ميزة تسمح للمستخدمين بتصفح الويب باستخدام محرك بحث Microsoft Bing، ولكن تم إلغاء هذه الميزة بسبب مخاوف بشأن استغلالها في الوصول إلى المحتوى المحمي بحقوق الاشتراك غير المدفوع.

يتضمن التكامل الرائد بين ChatGPT وCanva مجموعة من المزايا الرئيسية في واجهة المستخدم.

المصدر: المهندس تك