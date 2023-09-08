إصابة عنصر أمن واحتراق منازل جراء تجدد الاشتباكات في عين الحلوة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر اعلامية لبنانية، اليوم الجمعة، بتجدد تبادل إطلاق النار والقذائف في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان .

وحسب المصادر ذاتها، فقد اشتعلت النيران في عدد من منازل أهالي المخيم، بعد خرق وقف إطلاق النار الذي عاد ليلة أمس.

إلى ذلك أعلنت، وكالة الأنباء اللبنانية، عن إصابة عنصر من الأمن العام برصاصة طائشة جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.