الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية "عيلي"

فلسطين اليوم

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 8-9-2023، هدم منزل الشهيد خالد صباح، وهو منفذ عملية "عيلي" في يونيو الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن قائد "القيادة الوسطى" أصدر أمرا بهدم المنزل الذي يسكنه خالد صباح في نابلس، حيث قام مع آخرين بتنفيذ عملية إطلاق نار في 20 يونيو 2023 في محطة وقود ومطعم بالقرب من مستوطنة عيلي".

ويُشار إلى أنه أسفرت عملية "عيلي" عن مقتل 4 "إسرائيليين" وإصابة آخرين.

وكان قد استُشهد الشاب خالد صباح (24 عامًا) في 21 يونيو 2023، برصاص “وحدة خاصة” من جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، شمال مدينة طوباس.