جيش الاحتلال يقرر إغلاق بعض المناطق في جنوب الكيان

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 8 -9- 2023، عن نيته إغلاق بعض المناطق في جنوب كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بدءاً من الأحد القادم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إنه إثر نشاط للمنظومة الأمنية، سيتم إغلاق بعض المناطق في جنوب الكيان أمام حركة المرور ابتداءً من يوم الأحد 10 سبتمبر الساعة 4:00 عصرا، حتى يوم الاثنين 11 سبتمبر الساعة 11:00 صباحًا".