روسيا تحبط محاولة تفجير سكة الحديد في القرم

فلسطين اليوم

ذكر مصدر في مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمع، أن رجال المخابرات الروسية أحبطوا محاولة تفجير سكة الحديد في القرم.

وقال المصدر: "تم على أراضي جمهورية القرم، إحباط التحضير لعمل "تخريبي وإرهابي" استهدف أحد مرافق البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة من أجل تعطيل النقل العسكري".

وأضاف قائلاً: "بفضل الإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي، من سكان سيفاستوبول، الذي وبتكليف من المخابرات العسكرية الأوكرانية، قام بجمع معلومات عن انتشار وحدات الجيش الروسي في شبه الجزيرة، وكذلك قام بالتحضير لهجوم على منشأة للنقل بالسكك الحديدية".

كما عثر رجال الأمن على عبوة ناسفة محلية الصنع مخصصة للتخريب، مصنوعة باستخدام مادة بلاستيكية متفجرة أجنبية الصنع.

ويُشار إلى أنه في الوقت الراهن، يتم تحديد كافة ملابسات نشاط الشخص المعتقل، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذي يحتمل تورطهم معه.