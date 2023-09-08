الاحتلال يحوّل المعتقلة فاطمة أبو شلال للاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 8-9-2023، أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق المعتقلة فاطمة أبو شلال (41 عاما) من مخيم العين في نابلس.

وقال نادي الأسير، في بيان له: "إن قوات الاحتلال اعتقلت أبو شلال في 29 آب/ أغسطس المنصرم، من قرب حاجز "حوارة" العسكري، وجرى نقلها إلى سجن "الدامون"، حيث تقبع غالبية الأسيرات".

وأضاف النادي: "قوات الاحتلال اعتقلت قبل عدة أيام نجلها الوحيد أحمد أيمن أبو شلال (24 عاما) قرب حاجز "زعترة"، وجرى نقله إلى معتقل "حوارة".

ويُشار إلى أنه يبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 35، بينهن أربع أسيرات معتقلات إداريا، هن: سماح عوض، ورغد الفني، وحنان البرغوثي، بالإضافة إلى فاطمة أبو شلال.