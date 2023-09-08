مقتل 64 شخصاً في هجومين لـ"تنظيم القاعدة" في مالي

فلسطين اليوم

قُتل 64 شخصاً، أمس الخميس، في هجومَين تبنّاهما تنظيم "القاعدة" واستهدفا زورق ركّاب وقاعدة للجيش في شمالي مالي.

وعلى إثر ذلك أُعلِن حداد وطني ثلاثة أيّام بدءاً من اليوم الجمعة، حسبما قالت الحكومة التي يُهيمن عليها الجيش.

وبحسب مصادر حكومية في مالي، فقد استهدف الهجومان المُنفصلان "زورق تمبكتو" في نهر النيجر و"موقع الجيش" في بامبا بمنطقة غاو (شمال)، وقد بلغت "الحصيلة الموقّتة للقتلى 49 مدنيا و15 جنديا".

وكانت أعلنت، أمس، جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تابعة لـ"تنظيم القاعدة"، مسؤوليّتها عن هجوم بامبا.

ومن ناحيتها، قالت الحكومة في بيانها: "إنّ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين "تبنّت" الهجومَيْن، مشيرةً إلى أنّ الهجوم على الزورق تسبّب أيضا في "إصابات وأضرار مادية"، وقد مكّن ردّ الجيش من "تحييد نحو خمسين إرهابيا"، بحسب المصدر نفسه.