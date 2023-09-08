الاحتلال يقتحم عدة مناطق في جنين وينصب حواجز عسكرية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 8-9-2023، عدة مناطق في مدينة جنين ومنها: بلدتي يعبد وعرابة، وقرية كفيرت، ونصبت حواجز عسكرية جنوب المدينة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وعرابة وقرية كفيرت، وداهمت حي البعاجوة في يعبد وشنت حملة تفتيش واسعة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية متنقلة في محيط تلك البلدات، وأعاق جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري حركة المواطنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها.