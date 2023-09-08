الاحتلال يعتقل 11 موطناً بحملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 8-9-2023، 11 موطناً بحملة مداهمات واعتقالات شملت عدة مناطق في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا خلال حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من مخيم نور شمس على طريق رام الله، وهم الأسيرين المحررين محمود سريس وعماد مشارقة والشبان أسيد وإسلام الجبعاوي وطارق عمارنة.