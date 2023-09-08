فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 8-9-2023، مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتخريب محتوياته.

وقال شهود وعيان من مدينة القدس: "إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى وفتشته ودمرت جزءاً من محتوياته واستولت على الجزء الآخر".

ويُشار إلى أنه تستهدف قوات الاحتلال منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.







