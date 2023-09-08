بالصور الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة "بالأقصى" ويخرب محتوياته

الساعة 09:48 ص|08 سبتمبر 2023
اقتحام مصلى باب الرحمة.jpg
اقتحام مصلى باب الرحمة.jpg

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 8-9-2023، مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتخريب محتوياته.

وقال شهود وعيان من مدينة القدس: "إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى وفتشته ودمرت جزءاً من محتوياته واستولت على الجزء الآخر".

 

ويُشار إلى أنه تستهدف قوات الاحتلال منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

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