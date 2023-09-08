كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نوويّة هجوميّة

فلسطين اليوم

كشفت بيونغ يانغ، اليوم الجمعة 8-9-2023، أنّها صنعت "غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة" في إطار جهودها لتعزيز قوّتها البحريّة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة، أنه ترأّس الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون الأربعاء مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلًا: "إنّها جزء من جهود "الدفع قدمًا نحو التسليح النوويّ للبحريّة في المستقبل".

وبحسب الوكالة، سمّيت الغوّاصة "هيرو كيم كون أوك"، ويمثّل إطلاقها "فصلًا جديدًا في تعزيز القوّات البحريّة لجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة"، الاسم الرسميّ لكوريا الشماليّة.

وبدوره، تحدّث كيم خلال الحفل عن "الخطّة الاستراتيجيّة والتكتيكيّة الهادفة إلى التعزيز المستمرّ لعمليّة تحديث القوّات، وتقدّم التسلّح النوويّ للبحريّة في المستقبل.

وشدّد كيم على أنّ "تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبح مهمّة عاجلة"، بحسب الوكالة الكورية الشمالية.