بالصور آلاف المواطنين يؤدون الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك

الساعة 08:57 ص|08 سبتمبر 2023
صلاة الفجر في المسجد الاقصى2.jpg
صلاة الفجر في المسجد الاقصى2.jpg

فلسطين اليوم

أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 8-9-2023، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين زحفوا للمسجد الأقصى المبارك من مختلف المناطق، حيث أدوا صلاة الفجر في رحابه الطاهر.

وبالرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة إلا المصلين تحدوها واستطاعوا الوصول للأقصى.

وبشكل دائم تدعو الهيئات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة صهيونية شرسة تستهدف تقسيمه زمانياً ومكانياً.

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