فلسطين اليوم

تجددت الاشتباكات المسلحة، صباح اليوم الجمعة 8-9-2023، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وبحسب مصادر محلية، فقد تجددت الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة بين مقاتلين من حركة فتح وآخرين من "تنظيمات إسلامية".

وأظهر مقطع فيديو احتراق محل في حي حطين جراء استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

ومن جانبها، قالت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان: "نؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فورا وإفساح المجال أمام هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا لأخذ دورها في تثبت الأمن والاستقرار وتعزيز دورها في معالجة الأحداث الأخيرة في المخيم".

وفي أعقاب الاشتباكات، سجلت حركة نزوح كثيفة من ​مخيم عين الحلوة،​ أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الواقع في مدينة صيدا، عقب اندلاع الاشتباكات وسقوط قذيفة في منطقة الفيلات.

جدير ذكره أنه شهد مخيم عين الحلوة اشتباكات عنيفة شهر يوليو الماضي أدت لسقوط أكثر من 10 قتلى، مما أجبر المئات على الفرار.