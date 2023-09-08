سرايا القدس- كتيبة طولكرم تستهدف حاجز "تسانعوز" بصليات كثيفة من الرصاص
أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، فجر اليوم الجمعة 8-9-2023، أنها استهدفت حاجز "تسانعوز" بصليات كثيفة من الرصاص.
وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بلاغ عسكري مقتضب:" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف حاجز تسانعوز الساعة 03:25 فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".
وإليكم نص البلاغ:
بسم الله الرحمن الرحيم
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم
بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف حاجز تسانعوز الساعة 03:25 فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة طولكرم
8/9/2023