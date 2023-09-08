3 إصابات خطيرة بحادث طرق في حيفا بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة في مدينة حيفا بالداخل المحتل، فجر اليوم الجمعة 8-9-2023، عن ثلاث إصابات وصفت بأنها خطيرة.

وقالت "نجمة داوود الحمراء": "إنه قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة في شارع (هبرزيل) بحيفا بالداخل المحتل حيث وقع حادث الطرق الخطير".

وأشارت إلى أن المصابين، هم رجل يبلغ نحو 30 عاما، وآخر يبلغ نحو 35 عاما، يعانيان إصابات عدة، وثالث يبلغ نحو 30 عاما، يعاني إصابة في البطن.

وتم نقل المصابين بسيارات العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى (رمبام) في حيفا بالداخل المحتل، لاستكمال العلاج.

من جانبها، زعمت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" أنها فتحت ملفاً للتحقيق في ملابسات الحادث.