مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

فلسطين اليوم

في إطار التحالف الدولي لدعم أوكرانيا والذي تقوده الولايات المتحدة، تعهّدت الأخيرة بتقديم أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف منذ بدء النزاع في شباط/ فبراير 2022.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن مساعدة عسكريّة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان لها: "إن هذه المساعدة تهدف إلى تلبية "احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة" وتُظهر ما أسمته بـ"الدعم الثابت" للولايات المتحدة".

وبحسب "البنتاغون"، فإن هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنّها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي من خلاله تُوفّر واشنطن معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلا من أن تَسحب مباشرةً من مخزوناتها.

جاء ذلك غداة كشف وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، أول أمس الأربعاء، عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأميركيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.