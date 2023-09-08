هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات أمس

فلسطين اليوم

ذكرت العديد من وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة 8-9-2023، أن هدوءاً حذراً يسود ​مخيم عين الحلوة​ في لبنان في أعقاب توقف الاشتباكات التي اندلعت أمس بين حركة "فتح" و"مسلحين من تنظيمات إسلامية".

وكانت اندلعت مساء الخميس اشتباكات عنيفة بين حركة "فتح" وناشطين إسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارئ في مخيم عين الحلوة، أسفرت عن إصابات تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال موقع "النشرة" اللبناني: "إنه تم إقفال جميع فروع الجامعة اللبنانية في صيدا إثر الأوضاع الأمنية المستجدة في المدينة وحرصا على سلامة الطلاب والعاملين، كما تأجلت الامتحانات التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق، على أن تصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة".

وفي أعقاب الاشتباكات، سجلت حركة نزوح كثيفة من ​مخيم عين الحلوة،​ أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الواقع في مدينة صيدا، عقب اندلاع الاشتباكات وسقوط قذيفة في منطقة الفيلات.

جدير ذكره أنه شهد مخيم عين الحلوة اشتباكات عنيفة شهر يوليو الماضي أدت لسقوط أكثر من 10 قتلى، مما أجبر المئات على الفرار.