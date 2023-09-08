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قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 8-9-2023
جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 8-9-2023، دون تغير يذكر، حيث واصلت أسعار بعض الخضروات ارتفاعها مثل البندورة والخيار بالإضافة للبيض.
|الرقم
|الصنف
|سعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|3.3
|2
|خيار
|3.3
|3
|بطاطس
|2.5
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|4
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|2
|12
|ليمون
|3.3
|13
|ملوخية
|2
|14
|فصوليا
|7
|15
|بصل
|3
|16
|بيض
|15
|17
|دجاج
|11
|18
|لحمة
|44