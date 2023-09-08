قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 8-9-2023

الساعة 05:30 ص|08 سبتمبر 2023
اسعار الخضروات.jpg
اسعار الخضروات.jpg

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 8-9-2023، دون تغير يذكر، حيث واصلت أسعار بعض الخضروات ارتفاعها مثل البندورة والخيار بالإضافة للبيض.

 

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.3
2 خيار 3.3
3 بطاطس 2.5
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 1
6 فلفل 4
7 جزر 4
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 2
12 ليمون 3.3
13 ملوخية 2
14 فصوليا 7
15 بصل 3
16 بيض 15
17 دجاج 11
18 لحمة 44

 

 

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