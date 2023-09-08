قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 8-9-2023

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 8-9-2023، دون تغير يذكر، حيث واصلت أسعار بعض الخضروات ارتفاعها مثل البندورة والخيار بالإضافة للبيض.