ارتفاع كبير على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الجمعة 8 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً كبيراً مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، خلال تعاملاتها في الأسواق وفقاً للمنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.84 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.43 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.12 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل