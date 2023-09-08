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ارتفاع كبير على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الجمعة 8 أغسطس 2023
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً كبيراً مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، خلال تعاملاتها في الأسواق وفقاً للمنصات الرسمية على النحو التالي:-
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.84 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.43 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.12 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل