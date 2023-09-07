طالع سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم الجمعة 8-9-2023

فلسطين اليوم

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم الجمعة الموافق 8-9-2023 ، وعكف فريق فلسطين اليوم على نشر التفاصيل الجديدة المتعلقة في هذه الأسعار بسبب عمليات البحث الكبيرة التي يجريها فريق الموقع حيث تم توزيع هذه المقالة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على موقع تويتر .

ويمكن لكافة المهتمين بعد قراءة هذه المقالة من التعرف على سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم الجمعة 8-9-2023 حيث نشرح لكم تلك الأسعار بشكل مفصل ويترتب عليكم الان قراءة ما يلي وهو التالي:

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 8-9-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 756,000، ومبيع: 767,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 767,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 756,000 ، مبيع: 767,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 767,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 775,000 ، مبيع: 781,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 781,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 773,000 ، مبيع: 781,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 781,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشرها فيما يخص سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة 8-9-2023 للبيع والشراء المصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .