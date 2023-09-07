الاحتلال يفرج عن أسير من رام الله

فلسطين اليوم

أفرجت سُلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير محمد ياسر حماد من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير حماد، بعد ثلاثة أعوام ونصف من الاعتقال (42 شهراً).

وحظى استقبال الأسير من أفراد عائلته وأصدقائه، بموكب رهيب، وسط أجواءٍ من الفرحة الغامرة، بخروجه من الأسر.

يشار إلى أن عدد الاسرى في سجون الاحتلال، وصل نحو خمسة آلاف أسير، من بينهم 160 طفلاً، و30 أسيرة، و1083 أسيراً إدارياً.