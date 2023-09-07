سرايا القدس تستهدف حاجزين إسرائيليين في جنين

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس في جنين، مساء اليوم الخميس، عن تمكن مجاهدوها من استهداف كل من حاجز الجلمة وسالم وجلبوع التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص الحي.

وأكدت السرايا، أنها الاستهداف حقق إصابات مباشرة بين صفوف العدو ،قبل أن يتمكن المقاومين من الانسحاب بسلام.

ولم يعلن جيش الاحتلال، حتى اللحظة، عن خسائره من هذا الاستهداف.