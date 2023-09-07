القيادي العطار: "نفق الحرية" نقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة الأسيرة

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. عبد الجواد العطار، إن عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة الأسيرة.

وقال القيادي العطار في تصريحات لفضائية "القدس اليوم"، اليوم الخميس، إن سجن جلبوع يُسـمى بالخزنة الحديدية لصعوبة الهروب منه، مشيرًا إلى أن الأسرى الأبطال استطاعوا أن ينالوا حريتهم بإنجاز انتزاع الحرية بثقافة الانتصار على العدو.

وحول ملف الضفة، أضاف: أن "الشهيد جميل العموري أسس لمرحلة جديدة لمواجهة العدو في الضفة وأبطال جلبوع أعلنوا ثورة في وجه الاحتلال، لافتًا أن الأمين العام القائد زياد النخالة أطلق على المجاهدين الأبـطال بـ "كتيبة جنين"، والتي أصبحت المُلهمة للشباب الثائر".

وأوضح القيادي العطار، أن الحاضنة الشعبية اليوم أصبحت تتغنى بالمقاومـة الفلسطينية ودفعت أبناءها للالتحاق بالكتائب في الضفة المحتلة، مؤكدًا أن الشهيد القائد طارق عز الدين قاد العمل المقاوم في الضفة المحتلة وأسس لمرحلة جديدة في مواجهة العدو.