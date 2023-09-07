الأضخم في تاريخ كرة القدم.. "اتحاد جدة" يرفع عرضه لضم صلاح لرقم خيالي

فلسطين اليوم

يواصل مسؤولو اتحاد جدة إغراء نادي ليفربول لإقناعه بالتخلي عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية في السعودية مساء اليوم الخميس.

وكان النادي السعودي قد قدم عرضا أوليا لضم صلاح بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني ارتفع إلى 150 مليون جنيه إسترليني ولكن تم رفضه في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي (31 أغسطس).

وأكدت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، أن نادي الاتحاد يخطط للتقدم بآخر عروضه لليفربول من أجل الحصول على خدمات صلاح بمبلغ فلكي.

وأشارت الشبكة إلى أن اتحاد جدة يستعد الآن لتقديم عرض جديد بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الإضافات.

وأوضحت أن هذه الصفقة ستكون الأضخم في تاريخ كرة القدم في حال إتمامها.

ويمكن لأندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء التعاقدات حتى الساعة 10 مساء من يوم الخميس بتوقيت المملكة المتحدة، بينما لا يستطيع ليفربول جلب بديل لنجمه في حال رحيله، بعد إقفال سوق الانتقالات في إنجلترا في الأول من سبتمبر.

الجدير بالذكر أن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، شدد في أكثر من مناسبة خلال الأيام القليلة الماضية، على تمسكه بصلاح وأكد أن النجم المصري سيكمل هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي.

وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017 مقابل نحو 40 مليون يورو، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.