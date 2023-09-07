3 إصابات بصفوف الاحتلال في 13 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 13 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار واحدة، وتفجير لعبوات ناسفة، وتصدي لاعتداء للمستوطنين وتحطيم إحدى مركباتهم، إلى جانب إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية واندلاع مواجهات في 8 نقاط متفرقة بالضفة.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال عند حاجز شعفاط بالقدس، وذلك خلال مواجهات عنيفة قرب الحاجز العسكري، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة قباطية بجنين، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في البلدة.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية، ورشقوهم بالحجارة وحطموا مركباتهم، ما أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس، تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات في "الدوحة" ببيت لحم، ومواجهات أخرى في مخيم الدهيشة أسفرت عن إصابة مجندة بجيش الاحتلال.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى مخيم العروب وبيت أمر بالخليل، والتي شهدت تفجير عبوات ناسفة وإلقاء حجارة صوب جيش الاحتلال وآلياته العسكرية.