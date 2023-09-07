"اتحاد جدة" يضم لاعبًا من صفوف ريال بيتيس..!

فلسطين اليوم

أعلن نادي اتحاد جدة، حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي ذي الأصول البرازيلية قادما من صفوف ريال بيتيس.

ونشر اتحاد جدة عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة للاعبه الجديد وكتب "لويس فليبي لاعبا للاتحاد".

ولم يكشف النادي السعودي عن القيمة المالية للصفقة وعن مدة عقد لاعبه الجديد، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن مدافع ريال بيتيس السابق، وقع لمدة 3 مواسم، حتى نهاية موسم 2025-2026، مقابل 25 مليون يورو (بالإضافات).

وينضم لويز فيليبي لصفوف نادي الاتحاد اليوم الخميس قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

ويسعى اتحاد جدة إلى تدعيم خطوطه استعدادا لكأس العالم للأندية، التي سيشارك فيه الفريق خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل.

وكان اتحاد جدة أبرم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي الحالي، بتعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد.

يشار إلى أن اتحاد جدة يكافح في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي للتعاقد مع هدفه الأول النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول.