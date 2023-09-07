الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداريّ بحق المعتقلة حنان البرغوثي

فلسطين اليوم

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري أربعة أشهر بحق المعتقلة حنان صالح البرغوثي (59 عامًا)، شقيقة الأسير نائل البرغوثي من بلدة كوبر/رام الله.

وأوضح نادي الأسيـر أنّ البرغوثي، اعتقلت في الـ4 من أيلول الجاري، بعد أنّ تلقت مؤخرًا عدة تهديدات من قبل الاحتلال، خلال عمليات الاقتحام التي جرت لمنزلها عدة مرات، علمًا أنها تعاني من عدة مشاكل صحية منها الضغط والسكري.

ولفت نادي الأسيـر، إلى أنّ حنان هي شقيقة القائد نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من (43) عامًا، وشقيقة القائد المناضل عمر البرغوثي رحمه الله الذي أمضى ما مجموعه أكثر من 30 عامًا في سجون الاحتلال، وهي كذلك أم المعتقلين الإداريين عبد الله وإسلام عصفور (البرغوثي) الذي استهدفهما الاحتلال مؤخرًا بالاعتقال الإداري، وهي عمة الشهيد صالح البرغوثي الذي ارتقى برصاص الاحتلال عام 2018، والأسير البطل عاصم البرغوثي.