لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الدينار والشيكل شهر ديسمبر 2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار الامريكي امام الشيكل الإسرائيلي والدينار الاردني لحظة بلحظة شهر ديسمبر 2023 ، وفي ظل استمرار عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير قام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي نشير فيها الأسعار الحديثة وفقًا للبورصة حيث وزع فريق الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي على موقع إكس المعروف سابقًا على تويتر والفيسبوك من أجل الوصول إلى الجديد المتعلق في هذا الأمر .

ويقوم فريق الموقع يوميا في نشر سعر صرف الدولار مقابل الشيكل عن شهر 8-2023 عبر سلسلة مقالات عدة نقوم بتداولها على المنصات الرقمية حيث سجل العملة الأجنبية ارتفاع في الأيام الأخيرة ما وضعها محل اهتمام كبير عند المواطنين والتجار والمهتمين .

سعر صرف الدولار امام الشيكل اليوم 2023

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي امام الشيكل الإسرائيلي اليوم الخميس 7-6-2023 إلى حد بيع 3.85 وشراء 3.81 ، وهو قابل للارتفاع في الساعات المقبلة.

سعر العملات والدينار امام الشكيل اليوم

أولا: دولار أمريكي / دينار أردني 0.7060- 0.7120

ثانيا: دينار أردني / شيكل: 5.3700-5.4400

ثالثا: يورو / دولار أمريكي: 1.0650-1.0800

رابعا: ذهب / دولار أمريكي: 1,918.0000 -1,919.0000

خامسا: يورو / شيكل: 4.0900- 4.1400

سادسا: جنيه إسترليني / دولار أمريكي: 1.2400-1.2600

سابعا: دولار أمريكي / فرنك سويسري: 0.8800-0.9000

ثامنا: فرنك سويسري / شيكل: 4.2700- 4.3100.

سعر الدولار مقابل الشكيل اليوم

ونشير لكم إلى هذه الفقرة إلى أن صعود الدولار أدى بقوة لدفع الين إلى أقل مستوى في 10 أشهر اليوم الخميس، وإبقاء اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في 3 أشهر.

وهذا الصعود على الدولار مقابل الشيكل ، في وقت وضع فيه المستثمرون كامل ثقتهم في الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قويا رغم قتامة توقعات النمو العالمي.

الشيكل مستمر بالتراجع أمام الدولار ووزير مالية الملك داوود يعترف بتراجع الآقتصاد الإسرائيلي ، وخشية في اسرائيل من تراجع تصنيفها الائتماني. pic.twitter.com/TQ59tBZH7Q — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 6, 2023

سعر الشيكل امام الدولار اليوم

ولقد وصل سعر الدولار اليوم ، لذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

ولقد وضع فيه المستثمرون كامل ثقتهم في الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قويا.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها سعر صرف الدولار الامريكي امام الشيكل الإسرائيلي والدينار الاردني لحظة بلحظة شهر ديسمبر 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .