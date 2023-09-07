زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال، مساء اليوم الخميس، بنيران رشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة.

ووفق المصادر المحلية، فقد فتحت زوارق بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع، نيران رشاشاتها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقتي السودانية والواحة، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

الجدير بالذكر، بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" تتعمد استهداف الصيادين في عرض بحر قطاع زة بشكل يومي، وتحرمهم من العمل بسلام لتوفير لقمة العيش.