هل سيلعب رونالدو مع البرتغال في كأس العالم 2026؟

فلسطين اليوم

ألمح كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، إلى أنه من غير المرجح أن يلعب في نهائيات كأس العالم 2026 مع البرتغال بعد أربع سنوات.

وكان الأيقونة البرتغالية جزءاً من المنتخب البرتغالي الذي خرج من ربع نهائي كأس العالم العام الماضي. وادّعى رونالدو أن حلمه في الفوز بكأس العالم قد انتهى في ذلك الوقت، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في مراحل خروج المغلوب.

وفرح رونالدو (38 عاماً) بعودته أساسياً تحت قيادة مدرب البرتغال الجديد روبرتو مارتينيز.

كما سجل خمسة أهداف في أربع مباريات في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 منذ كأس العالم في قطر.

وعلى الرغم من رغبة العديد من المشجعين في أن يكون بطل أوروبا 2016 جزءاً من المنتخب في كأس العالم 2026، إلا أن نجم النصر لا يفكر في المستقبل البعيد: "كأس العالم 2026؟ سأكون صادقاً، لا أستطيع أن أفكر في المستقبل البعيد. أي شيء يمكن أن يحدث، أريد أن أعيش هذه اللحظة. أريد الفوز بكأس أمم أوروبا كبيرة، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

ويُشار إلى أنه عانى كريستيانو رونالدو من حملة مخيبة للآمال في كأس العالم في قطر العام الماضي.