أوكرانيا تستأنف تصدير الحبوب

فلسطين اليوم

أكدت النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا، يوليا سفيريدينكو، أن سلطات كييف باشرت باستخدام موانئ كرواتيا لتصدير الحبوب.

ونقلت وزارة الاقتصاد الأوكرانية عن سفيريدينكو قولها: "تم بالفعل البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية وهذا الطريق التجاري، له مكانته المحددة ويحظى بشعبية كبيرة بالفعل".

وأضافت المسؤولة الأوكرانية: "نحن على استعداد لتطوير وتوسيع قدرات ممر النقل هذا، ونعتقد أن هذا الطريق اللوجستي سيلعب دورا مهما في التجارة الثنائية بين بلدينا حتى بعد انتهاء القتال".

ويُشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن أوكرانيا باتت شريكا مشاركا في مبادرة البحار الثلاثة، وحصلت مولدوفا على نفس الصفة.