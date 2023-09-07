الإعلام العبري: الساحات التي تحيط بكيان الاحتلال كثيرة ومتغيرة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الخميس 7-9-2023، أن الساحات التي تحيط بكيان الاحتلال كثيرة ومتغيرة.

وقال ما يُسمى بـ"قائد المنطقة الشمالية" في الجيش "الإسرائيلي"، أوري غوردين لصحيفة يديعوت أحرونوت: "إن الساحات كثيرة وتتغير بوتيرة عالية، زاعماً أن "حزب الله" المسلح بترسانة واسعة من الأسلحة يهددنا قرب حدودنا يوميا". بحسب قوله.

وأضاف اللواء جوردين: "يجب علينا أن نستمر في الوقوف معًا والدفاع عن الحدود". على حد قوله.

كما ذكرت يديعوت أحرونوت عن رئيس "الموساد" ديفيد بارنيع قوله، عن الوضع في "إسرائيل" في أعقاب الإصلاح القضائي: "الوضع في "إسرائيل" هش، ونحن نتعرض لتهديد وجودي في العديد من الجبهات". بحسب زعمه.