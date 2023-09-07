أمريكا تطالب "أبو مازن" بالاعتذار بسبب "إسرائيل"

فلسطين اليوم

طالبت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس7/9/2023م، رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بالاعتذار بشأن التصريحات التى أطلقها ضد "الاحتلال الإسرائيلي" خلال اجتماع حركة فتح الأخير.

وبحسب موقع والا العبري، فإن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن ادانت خطاب أبو مازن المعادي للسامية وطالبته بالاعتذار.

ونقل الموقع تعليقاً من المبعوثة الأمريكية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية بشأن خطاب "أبو مازن"، قائلة:" صُدِمت من تصريحات الرئيس عباس البغيضة والمعادية للسامية في اجتماع فتح الأخير، لقد أهان خطابه الشعب اليهودي، وحرّف قضية المحرقة، وأساء وصف الهجرة الجماعية المأساوية لليهود من الدول العربية، إنني أدين هذه التصريحات وأحث على تقديم اعتذار فوري".

وأثار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جدلاً في خطاب ألقاه مؤخراً،قال فيه :" إن أدولف هتلر ذبح اليهود بسبب دورهم الاجتماعي كمرابين للمال، وليس بسبب العداء تجاه اليهودية"، مؤكداً أن "اليهود الأشكناز ليسوا ساميين".