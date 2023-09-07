الجهاد الإسلامي تنعى أحد مجاهديها في الساحة السورية

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية، اليوم الخميس7/9/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الأخ المجاهد والأسير المحرر عدنان خضر يوسف "أبو سمير الطنطوري" (68 عاماً)، الذي وافته المنية صباح اليوم في مخيم العائدين بمدينة حمص وسط سورية.

وقالت الحركة في بيان لها :" إننا إذ نعزي عائلة الأخ المجاهد وأهلنا في مخيمات اللجوء في سورية، نعاهد الفقيد باستمرارنا على الجهاد وإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الأخ المجاهد والأسير المحرر عدنان خضر يوسف "أبو سمير الطنطوري" (68 عاماً)، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس السابع من شهر سبتمبر 2023 في مخيم العائدين بمدينة حمص وسط سورية.

إننا إذ نعزي عائلة الأخ المجاهد وأهلنا في مخيمات اللجوء في سورية، نعاهد الفقيد باستمرارنا على الجهاد وإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية

الخميس 22 صفر 1445هـ، 7 سبتمبر 2023م