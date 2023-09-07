فلسطين اليوم

من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، يبحث محبي كرة القدم وعشاقها في كافة أنحاء العالم في هذه اللحظات على اسماء المرشحين للكرة الذهبية 2023، خاصة مع اقتراب موعد الحفل النهائي للكرة الذهبية والمقرر أن يقام في العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل فقد تصدر محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 ، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن من هم المرشحين للكره الذهبيه لعام 2023، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التى رصدها فريق العمل عبر محرك قوقل وغيره من محركات البحث الأخرى، من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023.

اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

ومساء أمس الأربعاء، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، والتى ضمت 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل الكرة الذهبية 2023 يوم 30 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وسيتم خلال الحفل تقديم الجائزة المرموقة إلى أفضل لاعب في العالم، من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023.

من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

وضمن مقالنا من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، ومن المعروف أن الكرة الذهبية هي الجائزة الأشهر على الإطلاق في عالم كرة القدم، وتقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في نهاية كل موسم.

وتُمنح جائزة الكرة الذهبية عادة، للاعب الذي تألق بشكل لافت على مدار الموسم الكروي سواءًا مع فريقه أو منتخب بلاده، ويتم النظر بشكل كبير إلى الإنجازات الفردية قبل الجماعية.

المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، وهناك عدد كبير من مشجعي كرة القدم ينتظرون حفل الكرة الذهبية ، والتي يتم من خلالها اختيار أفضل لاعب في العالم من خلال استفتاء تجريه مجلة فرانس فوتبول ، حيث أن الجائزة هي واحدة من أقدم الجوائز في عالم كرة القدم لاختيار أفضل لاعب في العالم وهي الأكثر شهرة من بين جميع الجوائز ، حيث أن الفيفا شراكة مع فرانس فوتبول لتقديم جائزة لأفضل لاعب في العالم.

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موعد الكرة الذهبية 2023

من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، تصدر محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 والتي تقدم لأفضل لاعب في العالم، وفقًا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وحول موعد الكرة الذهبية 2023، فمن المقرر أن يتم إقامة حفل الكرة الذهبية 2023 يوم 30 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023.

موعد الكرة الذهبية 2023 2024

من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، وحددت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، تاريخ 30 أكتوبر 2023 لإقامة حفل إعلان جوائز الكرة الذهبية في عاصمة النور؛ باريس.

كما سيتم الكشف عن المرشحين لحصد البالون دور في يوم 6 سبتمبر 2023، حيث سيتم الإعلان عن 30 مرشح لفئة الرجال و20 مرشحة لفئة السيدات، بالإضافة إلى 10 مرشحين لجائزة كوبا لأفضل موهبة، و10 مرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

هل ميسي مرشح للكرة الذهبية 2023

من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، نعم ليونيل ميسي مشرح لجائزة الكرة الذهبية، وجاءت اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 على النحو التالي:" اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023( ليونيل ميسي إيرلينغ هالاند.كيليان مبابي. فينيسيوس جونيور.كيفن دي بروين. إلكاي غوندوغان.فيكتور أوسيمين. رودري. روبرت ليفاندوفسكي. جوليان ألفاريز. برناردو سيلفا. كريم بنزيما. خفيشا كفاراتسخيليا. ماركوس راشفورد. جود بيلينغهام. لاوتارو مارتينيز. بوكايو ساكا. جون ستونز. جاك غريليش. كاسيميرو)، من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023- اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

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المرشحين للكرة الذهبية 2023

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023، التي أُعلن عنها وجاءت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 على النحو التالي: